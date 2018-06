Lissabon (AFP) Eine riesige Welle hat in der nordportugiesischen Stadt Porto am Montag dutzende Autos mit sich gerissen. Bei dem Vorfall an der Mündung des Flusses Douro seien am späten Nachmittag vier etwa 60 Jahre alte Menschen leicht verletzt worden, teilten Rettungskräfte laut der Nachrichtenagentur Lusa mit. Die Polizei bestätigte, dass Autos weggeschwemmt und Menschen verletzt worden seien, machte aber keine genaueren Angaben.

