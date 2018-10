Genf (AFP) Eine Reihe von Schweizer Wirtschaftsverbänden hat die Bürger des Landes zur Ablehnung einer Initiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) zur Wiedereinführung von Einwanderungsquoten aufgefordert. Die Initiative "Gegen Masseneinwanderung", über welche die Schweizer am 9. Februar in einem Referendum abstimmen sollen, schade zahlreichen Sektoren, die auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen seien, erklärten die Verbände am Montag. Die SVP-Initiative schaffe "Probleme, ohne Lösungen anzubieten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.