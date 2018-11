Juba (AFP) Der sudanesische Präsident Omar al-Baschir ist am Montag in den Südsudan gereist, um mit seinem südsudanesischen Kollegen Salva Kiir über den dortigen blutigen Konflikt zu beraten. Baschir wurde am Flughafen in Juba vom südsudanesischen Vizepräsidenten James Wani Igga empfangen. Der sudanesische Staatschef gab bei der Ankunft keine Erklärungen ab, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die sudanesische Regierung hatte jedoch schon mehrfach erklärt, sie wünsche eine "friedliche Lösung" des Konflikts zwischen Kiir und seinem früheren Stellvertreter Riek Machar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.