Sydney (SID) - Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Sydney bei der Generalprobe für die Australian Open (13. bis 26. Januar) das Achtelfinale erreicht. Die an Position fünf gesetzte Kielerin setzte sich beim Auftakt der mit 710.000 Dollar dotierten Veranstaltung mit 7:6 (7:5), 7:5 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova durch. In der Runde der letzten 16 trifft die Fed-Cup-Spielerin nun auf die Estin Kaia Kanepi.

Als "Lucky Loser" verpasste Julia Görges (Bad Oldesloe) dagegen den Einzug in die zweite Runde trotz eines starken Beginns gegen Caroline Wozniacki. Gegen die ehemalige Weltranglistenerste aus Dänemark, in Sydney an Position sechs gesetzt, verlor Görges 6:3, 2:6, 4:6. Die 25-Jährige hatte am Vortag ihr Qualifikations-Duell mit der Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands nach nur 23 Minuten beim Stand von 2:3 wegen einer Knöchelverletzung abgebrochen, rutschte aber nach zwei Absagen doch noch in das 32er-Feld.