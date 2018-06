Sydney (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Sydney in die zweite Runde eingezogen. Die an Nummer fünf gesetzte Kielerin setzte sich gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei mit 7:6 (7:5), 7:5 durch.

Julia Görges und Annika Beck hingegen haben ihre Generalproben für die Australian Open verpatzt. Görges schied nach einer 6:3, 2:6, 4:6-Niederlage gegen die Dänin Caroline Wozniacki in der ersten Runde aus. Die 25-Jährige aus Bad Oldesloe war erst als sogenannter Lucky Loser in das Hauptfeld von Sydney gerutscht. Die Bonnerin Beck verlor in Hobart 5:7, 3:6 gegen die an Nummer acht gesetzte Serbin Bojana Jovanovski.

Für ihren Auftaktsieg bei dem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open vom 13. bis 26. Januar in Melbourne benötigte Kerber 2:03 Stunden. In der nächsten Runde der mit 710 000 US-Dollar dotierten Veranstaltung trifft Kerber auf Kaia Kanepi aus Estland.