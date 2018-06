Prag (AFP) Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl in Tschechien haben Sozial- und Christdemokraten sowie die neue Partei ANO einen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Dieser umfasse sowohl das Regierungsprogramm als auch die Postenverteilung im neuen Kabinett, sagte der Chef der Sozialdemokraten (CSSD), Bohuslav Sobotka, der neuer Ministerpräsident werden soll, am Montag in der Hauptstadt Prag. Die Koalition wolle "Unterstützung für wirtschaftliches Wachstum und mehr Beschäftigung leisten".

