Washington (AFP) Die Spekulationen um eine mögliche Kandidatur der früheren US-Außenministerin Hillary Clinton bei der Präsidentschaftswahl 2016 halten an. Das Online-Magazin "Politico" berichtete am Montag, dass ein Wahlkampfteam für die ehemalige First Lady bereits eine "Schattenkampagne" führe. Im vergangenen Sommer habe Clinton in ihrem Haus in der Hauptstadt Washington mit Beratern ihre Chancen bei dem Urnengang in knapp drei Jahren durchgespielt.

