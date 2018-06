Washington (AFP) Der US-Senat dürfte am Montag endgültig grünes Licht für die neue Zentralbankchefin Janet Yellen geben. Das Plenum der Kongresskammer sollte am späten Nachmittag in Washington (gegen 23.30 Uhr MEZ) über die Ernennung der 67-Jährigen abstimmen. Eine Mehrheit für die bisherige Vizechefin der Federal Reserve galt als sicher.

