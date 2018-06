Larnaka (AFP) Zypern, die "Insel der Aphrodite", der griechischen Göttin der Liebe, macht ihrem Beinamen alle Ehre. In Scharen zieht das EU-Land Heiratswillige aus Israel und dem Libanon an, die sich hier das Jawort geben. Denn konfessionelle Mischehen oder zivile Trauungen von Nicht-Religiösen sind in beiden Nachbarländern unmöglich. Folglich buchen ganze Hochzeitsgesellschaften Kurzflüge über das östliche Mittelmeer. Und die krisengeschüttelte Republik Zypern verdient zunehmend gut daran.

