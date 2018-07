Kairo (AFP) Rund zehn Monate nach einem schweren Ballon-Unglück mit 19 Toten in der Nähe der ägyptischen Tempelstadt Luxor verdichten sich die Hinweise auf einen technischen Defekt als Unglücksursache. Die "wahrscheinliche Ursache war ein Gasleck im oberen Teil des Schlauchs (...) beim Brenner", hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Untersuchungsbericht. Durch das Leck sei eine Flamme entfacht worden, die sich im gesamten Ballon ausgebreitet habe. Das Unglück hatte sich am 26. Februar 2013 ereignet.

