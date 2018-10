Kandahar (AFP) Nach dem fehlgeschlagenen Selbstmordattentat einer Zehnjährigen in Afghanistan fahndet die Polizei nach dem Bruder des Mädchens. "Wir haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die Vorfälle zu untersuchen", sagte der Sprecher des Gouverneurs in der südlichen Provinz Helmand, Omar Swak, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir versuchen herauszufinden, was genau passiert ist." Neben dem Bruder des Mädchens, der seine Schwester zu dem Selbstmordanschlag auf einen Kontrollpunkt der Polizei gedrängt haben soll, wolle die Polizei auch ihren Vater ausfindig machen.

