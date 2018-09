Sydney (AFP) Ein Australier, der nackt in einer Waschmaschine stecken geblieben war, hat seine Befreiung durch die Polizei mittels Olivenöl mit einer "Geburt" verglichen. In einem Interview mit einem örtlichen Radiosender bedauerte der Mann, der nur als Laurence genannt werden wollte, am Dienstag zugleich die Verwendung seines "guten Olivenöls". Zudem gestand er, dass er nach dem Vorfall etwas Sorge habe vor dem nächsten Besuch im örtlichen Pub.

