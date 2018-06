Sydney (AFP) Umweltaktivisten der Organisation Sea Shepherd haben nach eigenen Angaben die japanische Walfangflotte aus ihrem Jagdgebiet in der Antarktis vertrieben. Die fünf Schiffe umfassende Flotte sei "in Auflösung" und jage derzeit keine Wale, erklärte Sea Shepherd am Dienstag. Die Harpunierschiffe seien hunderte Kilometer von einander entfernt und das Fabrikschiff "Nisshin Maru" befinde sich weit außerhalb des Walfanggebiets. Die japanische Fischereibehörde bestritt dagegen, dass der Walfangeinsatz gestört sei.

