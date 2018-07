Sydney (AFP) Die von einem in der Antarktis feststeckenden Forschungsschiff geretteten Passagiere sollen in etwa zwei Wochen in Australien eintreffen. Die Gruppe aus 52 Wissenschaftlern, Touristen und Journalisten werde voraussichtlich am 22. Januar an Bord des Versorgungsschiffs "Aurora Australis" in Hobart auf der Insel Tasmanien ankommen, teilte die australische Antarktis-Behörde AAD am Dienstag mit. Dienstagnacht werde zunächst ihre Ankunft in der australischen Forschungsstation Casey erwartet. Nach der Entladung der Fracht werde das Versorgungsschiff am 13. Januar Richtung Australien weiterfahren.

