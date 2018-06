Bremen (dpa) - Ein unbekanntes Flugobjekt hat Passagieren in Bremen einen Strich durch ihre Reiseplanungen gemacht. Wie der Flughafen in der Nacht mitteilte, tauchte am Abend mehrmals ein fliegendes Etwas jeweils kurz auf dem Radar der Flugsicherung auf. Erst drei Stunden später verschwand es wieder. Auch ein Polizeihubschrauber konnte das vermeintliche Ufo im Anflugbereich des Flughafens nicht entdecken. Ein Flug musste gestrichen werden, eine weitere Maschine wurde umgeleitet.

