Nürnberg (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Monat Dezember weniger stark angestiegen als sonst üblich. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte, waren im vergangenen Monat 2.873.000 Menschen ohne Arbeit. Dies waren 67.000 mehr als im November. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 33.000 mehr Menschen arbeitslos gemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.