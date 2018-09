Brüssel (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will einem EU-Verfahren zum Trotz an den Stromrabatten für deutsche Unternehmen festhalten. "Wir müssen in Deutschland sicherstellen, dass die energieintensive Industrie weiterhin von der EEG-Umlage befreit ist", sagte Gabriel am Dienstag in Brüssel. "Alles andere führt dazu, dass wir Deutschland deindustrialisieren."

