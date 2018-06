Brüssel (AFP) Die EU-Mitgliedstaaten haben sich für eine Berufung von Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Lautenschläger ins Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. Vertreter der Mitgliedstaaten nahmen am Dienstag in Brüssel eine entsprechende Empfehlung an. Lautenschläger soll im sechsköpfigen EZB-Direktorium Jörg Asmussen ersetzen, der als Staatssekretär ins Bundesarbeitsministerium wechselt.

