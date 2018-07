Brüssel (AFP) Der Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone hat sich leicht abgeschwächt. Die Inflationsrate lag im Dezember bei 0,8 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg auf Grundlage erster Berechnungen mitteilte. Im November hatte die Steigerung noch 0,9 Prozent betragen.

