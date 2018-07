Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat von der geplanten Syrien-Friedenskonferenz Beschlüsse zur Verbesserung der humanitären Lage in dem Bürgerkriegsland gefordert. Nach der verabredeten Zerstörung der syrischen Chemiewaffen muss "als nächster Schritt eine Öffnung humanitärer Korridore oder Atempausen zur humanitären Versorgung der Bevölkerung vereinbart werden", sagte Steinmeier am Dienstag in Brüssel. "Ohne die Hoffnung auf solche Vereinbarungen wird die Öffentlichkeit wenig Sinn in einer Syrien-Konferenz finden." Die Konferenz mit Vertretern der Konfliktparteien soll am 22. Januar in der Schweiz stattfinden.

