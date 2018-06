Amiens (AFP) Aus Protest gegen die geplante Schließung einer Goodyear-Reifenfabrik in Nordfrankreich haben Arbeiter zwei Manager des Werks knapp 30 Stunden lang gefangen gehalten. Auf Druck der Polizei kamen der Produktionsleiter und der Personalleiter des Werks in der Stadt Amiens am Dienstagnachmittag wieder frei. Die Gewerkschaft CGT kündigte aber an, die Fabrik zu besetzen, um Abschiedsprämien für entlassene Arbeiter zu erzwingen.

