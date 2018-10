Teheran (AFP) Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nimmt Anfang Februar an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Das Treffen stehe auf der Agenda des Ministers, teilte das Außenministerium in Teheran am Dienstag mit. Präsident Hassan Ruhani, der ebenfalls von den Organisatoren der Konferenz eingeladen wurde, habe sich hingegen noch nicht entschieden, ob er teilnimmt, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.