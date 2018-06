Berlin (AFP) Eleonore Maria Theresia Kastner, auch bekannt als "Oma Ella", hat ihren 104. Geburtstag in Israel gefeiert. Vertreter des israelischen Tourismusministeriums überreichten der alten Dame am Dienstag eine mit Silber verzierte Bibel sowie eine Urkunde, die sie als "Botschafterin des guten Willens" ausweist, wie das Ministerium mitteilte. Die rüstige Seniorin feierte ihren Ehrentag demnach gemeinsam mit 40 Freunden und Angehörigen in einem Hotel am Toten Meer. Nach Angaben des Ministeriums ist "Oma Ella" womöglich die älteste Touristin, die jemals zu Besuch in Israel war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.