Berlin (AFP) In mehreren Berliner Supermärkten sind erhebliche Menschen Kokain gefunden worden. Nach einem Bericht des Online-Portals der Tageszeitung "B.Z." vom Dienstag soll es sich um mehr als 140 Kilogramm handeln. Ein Polizeisprecher bestätigte den Rauschgiftfund, eine konkrete Menge nannte er zunächst nicht. Laut dem Sprecher wurde das Rauschgift in mindestens vier Supermärkten in Berlin sowie in einem Geschäft in Brandenburg entdeckt. Die Drogen sollen in Bananenkisten versteckt gewesen sein.

