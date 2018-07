Berlin (AFP) Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) fordert ein Hormonverbot für gesunde Schweine. "Der Hormoneinsatz muss auf kranke Tiere begrenzt werden und darf nicht zur Leistungssteigerung eingesetzt werden", sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger am Dienstag in Berlin. Eine neue Studie des Verbands zeige jedoch, dass in Deutschland routinemäßig Hormone in der intensiven Ferkelerzeugung eingesetzt würden.

