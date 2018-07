Berlin (AFP) Die Grünen haben erneut auf mehr Oppositionsrechte im Bundestag gedrängt. "Es kann nicht ein Gnadenrecht der großen Koalition sein, dass sie von Fall zu Fall entscheidet", sagte Parteichef Cem Özdemir am Dienstag nach der Jahresauftaktklausur des Grünen-Bundesvorstands in Berlin. Die Opposition müsse aus eigener Kraft Untersuchungsausschüsse fordern oder das Bundesverfassungsgericht anrufen können. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Oppositionsparteien "jedesmal klingeln und 'bitte, bitte' sagen müssen", sagte Özdemir. "So kann man nicht vernünftig arbeiten in der Opposition."

