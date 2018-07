Berlin (AFP) In der Diskussion über einen möglichen Wechsel des früheren Kanzleramtschefs Ronald Pofalla (CDU) in den Vorstand der Deutschen Bahn haben sich Unternehmens- und Aufsichtsratschef des Unternehmens am Dienstag offiziell zu Wort gemeldet - ohne allerdings den Namen Pofalla zu nennen. Der gemeinsamen Erklärung zufolge beauftragte der Aufsichtsrat den Bahn-Chef Rüdiger Grube "im Herbst" damit, bis Ende März 2014 eine Nachfolgeregelung für den Bereich "Wirtschaft, Politik und Regulierung" vorzuschlagen. Grube soll demnach bis dahin "ein Konzept und einen Personalvorschlag unterbreiten". Bislang ist für diesen Bereich Georg Brunnhuber zuständig, der aber altersbedingt ausscheide, wie die Bahn mitteilte.

