München (AFP) Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr weltweit Schäden in Höhe von 125 Milliarden Dollar (92 Millionen Euro) verursacht. Damit lagen die Schäden aber deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von 184 Milliarden Dollar, wie die Münchener Rück am Dienstag mitteilte. Den höchsten gesamtwirtschaftlichen Schaden, nämlich 15,2 Milliarden Dollar, verursachte demnach das Hochwasser in Deutschland und europäischen Nachbarstaaten im Juni. Davon seien nur drei Milliarden Dollar versichert gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.