Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) will die Wahrnehmung Deutschlands in Europa verbessern. "Vieles im politischen Geschäft ist Kommunikation. Und Missverständnisse in der Kommunikation kann man dadurch vermeiden, dass man möglichst häufig miteinander spricht", sagte Steinmeier am Dienstag in Brüssel. Daher wolle er nicht nur zu seinen EU-Kollegen engen Kontakt halten, sondern auch zur EU-Kommission und dem Europaparlament.

