Bremen (AFP) Ein nicht identifiziertes Flugobjekt hat am Montagabend den Verkehr am Bremer Flughafen gestört. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldete die Flugsicherung gegen 18.30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug im Luftraum über der Hansestadt. Es sei auch von einer Streifenwagenbesatzung gesehen worden. Bislang sei aber unklar, um was es sich gehandelt habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.