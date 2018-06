Toronto (SID) - Mit Superstar Sidney Crosby und zehn weiteren Goldmedaillengewinnern von Vancouver 2010 geht Kanada in das Eishockeyturnier der Olympischen Spiele in Sotschi (7. bis 23. Februar). Dies teilte Steve Yzerman, Exekutiv-Direktor des kanadischen Verbandes, mit.

Crosby von den Pittsburgh Penguins hatte vor vier Jahren im Finale beim 3:2-Erfolg gegen die USA das umjubelte Siegtor in der Verlängerung erzielt. Insgesamt wurden 25 Spieler berufen. Der Rekord-Olympiasieger peilt in Sotschi sein zwölftes olympisches Gold an.