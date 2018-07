Warschau (AFP) Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat ein Veto seines Landes gegen jede Änderung der Freizügigkeit für die Binnenwanderung in der Europäischen Union angekündigt. Wenn "irgendjemand" die bestehenden Regelungen ändern und polnische Bürger von Sozialleistungen ausschließen wolle, so werde seine Regierung "ihr Veto einlegen, heute, morgen und immer", sagte Tusk am Dienstag in Warschau. Tusk reagierte empört auf Äußerungen seines britischen Kollegen David Cameron vom Sonntag, der Sozialleistungen für polnische Familien in Großbritannien kritisiert hatte, deren Kinder in Polen leben.

