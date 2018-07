Paris (dpa) - Die neuseeländische Regisseurin Jane Campion (59) wird Jury-Vorsitzende der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes, wie die Leitung des Festivals am Dienstag bekanntgab.

Sie fühle sich sehr geehrt, die Jury zu leiten, betonte die 59-Jährige in einem Statement. "Die Bewunderung für die Königin der Filmfestivals ist immer größer geworden seit ich mit meinen Kurzfilmen 1986 nach Cannes kam", erklärte sie. Die 67. Filmfestspiele von Cannes finden vom 14. bis zum 25. Mai statt.

Campion ist die erste Regisseurin, die die Cannes-Jury leiten wird. "In der Ernennung kann man natürlich eine symbolische Entscheidung sehen. Aber wir haben uns für sie vor allem wegen ihres Talents und ihrer Arbeit entschieden", sagte der künstlerische Leiter Thierry Frémaux dem Radiosender France Info. Die Cannes-Organisatoren wurden oft kritisiert, weil auf den Festspielen die Frauen unterrepräsentiert seien. Als weibliche Vorsitzende hatten bisher nur Schauspielerinnen den Vorsitz inne, darunter Isabelle Huppert, Jeanne Moreau und Isabelle Adjani.

Die Neuseeländerin scheint in Cannes eine Vorreiterrolle einzunehmen. Im Jahr 1993 gewann sie als erste Filmschaffende für "Das Piano" die Goldene Palme. Bereits ihr erster Kurzfilm "An Exercise in Discipline - Peel" brachte ihr 1986 die erste Goldene Palme ein. "Das Piano" - der Film handelt von einer stummen Klavierspielerin und ihrer Tochter - gilt als ihr Hauptwerk, für das sie zudem mit dem Oscar für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde. Weder der Erotikthriller "In the Cut" noch der Film über den britischen Dichter John Keats "Bright Star" aus dem Jahr 2009 konnten an den Erfolg von "Piano" herankommen.

Im vergangenen Jahr hatte US-Regisseur Steven Spielberg die Jury geleitet.