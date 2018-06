Köln (SID) - Die Ehefrau des schwer verunglückten Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher (45) hat sich mit einem bewegenden Statement an die internationale Presse gewandt und mehr Zurückhaltung in der Berichterstattung über ihren Mann eingefordert.

"Bitte unterstützen Sie uns in unserem gemeinsamen Kampf mit Michael. Es ist mir wichtig, dass Sie die Ärzte und das Krankenhaus entlasten, damit diese in Ruhe arbeiten können", ließ Corinna Schumacher am Dienstag mitteilen, "vertrauen Sie bitte deren Statements und verlassen Sie die Klinik. Bitte lassen Sie auch unsere Familie in Ruhe."

Es wird nach offiziellen Angaben das einzige Statement von Corinna Schumacher bleiben.