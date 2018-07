Paris (AFP) Die neuseeländische Regisseurin Jane Campion ist dieses Jahr Vorsitzende der Jury der Filmfestspiele von Cannes. Dies gab die Leitung des Festivals an der Côte d'Azur am Dienstag bekannt. Die 67. Filmfestspiele von Cannes finden in diesem Jahr vom 14. bis zum 25. Mai statt. Im vergangenen Jahr hatte US-Regisseur Steven Spielberg die Jury geleitet.

