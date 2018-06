Paris (AFP) Schildkröten, Schlangen, Eidechsen und andere Reptilien können bei Kleinkindern schwere Infektionskrankheiten hervorrufen, die in einzelnen Fällen tödlich verlaufen können. Untere anderem bestehe die Gefahr einer Salmonellose und von Hirnhautentzündungen, schreiben französische Wissenschaftler in zwei Studien, die am Dienstag in der Fachzeitschrift "Bulletin épidémiologique hebdomadaire" (BEH) veröffentlicht wurden.

