Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden leiht Offensivspieler Soufian Benyamina bis zum Saisonende an Drittligist Preußen Münster aus. Das teilten die Sachsen am Dienstag mit. Der 23-Jährige kam in der Hinrunde nur zu vier Kurzeinsätzen für Dynamo.