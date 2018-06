Düsseldorf (SID) - Stürmer Stefan Reisinger verlässt den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und wechselt zum 1. FC Saarbrücken in die 3. Liga. Der 32-Jährige - in der vergangenen Erstliga-Saison mit sieben Treffern noch zweitbester Torschütze der Fortuna, in der abgelaufenen Hinrunde aber von Ex-Trainer Mike Büskens ausgebootet - unterschrieb bei den abstiegsbedrohten Saarländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016. Seinen bis Sommer laufenden Vertrag in Düsseldorf hatte Reisinger zuvor aufgelöst.

Der FCS setzt mit dieser Verpflichtung seine Großoffensive im Kampf gegen den Abstieg fort. Nach Juri Judt (RB Leipzig), Manuel Zeitz (SC Paderborn), Lukas Kohler (1. FC Heidenheim), André Mandt (Bayer Leverkusen II) und Taku Ishihara (Erzgebirge Aue) ist Reisinger bereits der sechste Neuzugang in diesem Winter. Weitere Verpflichtungen sind geplant.

Reisinger absolvierte für die SpVgg Greuther Fürth, Wacker Burghausen, 1860 München, den SC Freiburg und die Fortuna insgesamt 96 Spiele in der ersten und 209 in der zweiten Liga.