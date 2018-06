München (SID) - Fußball-Zweitligist 1860 München hat sich mit dem Japaner Yuya Osako verstärkt. Der 23 Jahre alte Stürmer unterschrieb bei den Löwen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017.

"Wir sind froh, dass wir einen Spieler dieser Kategorie für uns gewinnen konnten", sagte 1860-Sportchef Florian Hinterberger über den Nationalspieler, der sich bei den Sechzigern für eine Teilnahme an der WM in Brasilien empfehlen will. Dies bedeute, sagte Hinterberger, "dass wir uns in der zweiten Liga im Angriff stark präsentieren können".

Osako spielte bisher in der J-League bei den Kashima Antlers. Über die Höhe der Ablöse gab es keine Angaben, der Marktwert des Angreifers liegt bei etwa 1,25 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de).

"Die zweite Liga Deutschlands ist wahnsinnig stark, und Sechzig ist ein Traditionsverein, den man auch bei uns in Japan kennt. Ich möchte dem Verein beim Erreichen seines Ziels mit guten Leistungen und mit Toren unterstützen. Das ist für mich die beste Möglichkeit, um mich für die Nationalmannschaft zu empfehlen", sagte Osako.

Der Japaner wurde am Dienstag in München vorgestellt und absolvierte anschließend sein erstes Training. Die Sechziger starteten am Dienstag die Vorbereitung auf die Rückrunde. Ziel der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel ist der Aufstieg. Derzeit liegen die Münchner als Achter drei Punkte hinter dem Relegationsplatz.