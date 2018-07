Liria (SID) - Der ehemalige Fußball-Bundesligaspieler Christian Lell muss nach den Anschuldigungen, er habe seine Frau geschlagen, keine juristischen Konsequenzen befürchten. Wie spanische Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten, stellte das Zivilgericht in Liria das Verfahren gegen den 29-Jährigen ein, da es keine belastenden Beweise gegeben habe. Lell steht in der spanischen Primera Division bei UD Levante unter Vertrag.

Am Freitag war der gebürtige Münchner von der spanischen Polizei festgenommen worden, nachdem seine Frau Anzeige wegen Körperverletzung gestellt hatte. "Wir waren sicherlich beide emotional erregt, aber ich bin nicht handgreiflich geworden", sagte Lell daraufhin der Bild am Sonntag.

Bereits zu seinen Bundesliga-Zeiten hatte es ähnliche Anschuldigungen gegen Lell gegeben: Im Februar 2007 soll der damals 22-Jährige nach einem Diskobesuch mit seiner damaligen Freundin aneinandergeraten sein, er erhielt eine "Anzeige von Amts wegen". Im November 2007 war der damalige Münchner von der Polizei aus dem Bayern-Trainingslager abgeholt worden, weil seine Freundin Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hatte.