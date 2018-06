Doha (dpa) - Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger will bei seinen Comeback-Bemühungen gerade im WM-Jahr nichts überstürzen.

Eine Rückkehr schon zum Start der Bundesliga-Rückrunde am 24. Januar in Mönchengladbach mochte der Vize-Kapitän, der im November erneut am rechten Fuß operiert worden war, im Trainingslager des FC Bayern in Katar nicht als Ziel ausgeben: "Ich bin zufrieden, wie es jetzt ist." Er wolle die Rückkehr ins Mannschaftstraining und den Spielbetrieb "mit Geduld angehen, step by step". Die große Konkurrenz im Münchner Mittelfeld fürchte er nicht: "Ich weiß, welche Qualitäten ich habe, wenn ich gesund und ganz fit bin."