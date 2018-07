Tel Aviv (AFP) Mehrere tauend afrikanische Flüchtlinge haben am Dienstag mit einer Kundegebung in Tel Aviv ihren Protest gegen die israelische Asylpolitik fortgesetzt. Im Levinsky-Park von Tel Aviv forderten sie bei einer Kundgebung wie schon an den beiden Vortagen die individuelle Prüfung ihrer Anträge auf Anerkennung als politische Flüchtlinge und das Ende der Internierung hunderter Afrikaner in Abschiebelagern oder Gefängnissen. Die meisten der mehr als 50.000 heimlich über den Sinai nach Israel eingewanderten Menschen stammen aus Eritrea und der Unruheprovinz Darfur im Sudan.

