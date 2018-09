Berlin (dpa) - Der von zahlreichen Baupannen und explodierenden Kosten belastete neue Berliner Hauptstadtflughafen wird nach Angaben seines Aufsichtsratschefs nicht mehr 2014 eröffnet.

"De facto wird es so sein, dass der Flughafen 2014 nicht mehr eröffnet werden kann", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) am Dienstag bei seinem Ausblick auf das Jahr 2014. Damit hatte zwar ohnehin niemand mehr ernsthaft gerechnet, doch so klar hat es bisher auch keiner ausgesprochen.