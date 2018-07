Kusra (AFP) Eine Gruppe israelischer Siedler hat sich eine Schlägerei mit palästinensischen Dorfbewohnern geliefert und ist von diesen am Dienstag vorübergehend in einem Haus festgehalten worden. Die Zusammenstöße ereigneten sich in der Nähe des Dorfes Kusra im Norden des Westjordanlands, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Palästinensische Sicherheitskräfte übergaben die 13 Siedler am Nachmittag israelischen Soldaten, die vor dem Dorf Stellung bezogen und Verhandlungen mit den Bewohnern aufgenommen hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.