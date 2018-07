Köln (SID) - Die Eistanzkonkurrenz bei den in der nächsten Woche in Budapest stattfindenden Europameisterschaften findet ohne die Gewinner von 2012 und 2013 statt. Nach den Titelverteidigern Jekaterina Bobrowa und Dmitri Solowijew aus Russland sagten jetzt auch die Franzosen Nathalie Péchalat und Fabian Bourzat, die Sieger von 2012, ab. Beide Paare wollen sich lieber auf die Olympischen Spiele in Sotschi (7. bis 23. Februar) vorbereiten.

Titelfavoriten sind nun Anna Cappellini und Luca Lanotte aus Italien, aber auch die beiden deutschen Tanzpaare Nayla Zhiganshina/Alexander Gazsi (Oberstdorf) und Tanja Kolbe/Stefano Caruso (Berlin) können in der ungarischen Hauptstadt auf bessere Plätze hoffen.