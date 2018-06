München (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat Verständnis für den Verzicht ihrer Freundin Lindsey Vonn auf die Teilnahme an den Winterspielen in Sotschi. "Angesichts ihrer Verletzung ist die Entscheidung sicher nur vernünftig. Die Gesundheit ist das Wichtigste", sagte die 29 Jahre alte Garmischerin am Dienstag dem SID.

Höfl-Riesch drückte zudem ihr tiefes Bedauern aus. "Es tut mir sehr leid für Lindsey, das ist echt hart. Ich kann nachempfinden, wie schwer ihr die Absage gefallen sein muss. Nach meinen zwei Kreuzbandrissen habe ich damals auch Olympia 2006 in Turin und eine WM verpasst", so die Goldmedaillengewinnerin von Vancouver 2010 in Slalom und Super-Kombination.

Lindsey Vonn hatte ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen im Februar wegen ihrer Knieverletzung abgesagt. "Ich bin am Boden zerstört", teilte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 auf ihrer offiziellen Facebook-Seite mit: "Ich habe alles versucht, aber mein Knie ist einfach zu instabil." Vonn laboriert derzeit an den Folgen zweier Kreuzbandrisse. Sie wird in Kürze operiert und will bei den Weltmeisterschaften im Februar 2015 in Vail/Colorado auf jeden Fall wieder dabei sein.