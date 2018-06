München/Kreuth (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat seine mögliche Nachfolgerin Ilse Aigner im offenen Streit um die Finanzierung der Energiewende in ihre Schranken gewiesen.

Die bayerische Wirtschaftsministerin beugte sich in einer Kabinettssitzung am Dienstag in München der Diktion des Ministerpräsidenten, keine neue Schulden zu verursachen. Ihr Vorschlag, die steigenden Kosten der Energiewende über einen Fonds zu finanzieren, werde "derzeit nicht weiterverfolgt", teilte sie im Anschluss mit.

Die Auseinandersetzung brachte auch den Ablauf der traditionellen Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Wildbad Kreuth durcheinander. Seehofer sagte einen für Dienstagnachmittag geplanten Auftritt in Kreuth kurzfristig ab, um die Kabinettssitzung in München bis zum Ende verfolgen zu können.

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt versuchte die Kontroverse herunterzuspielen. Eine solche Debatte sei normal für eine Partei, sagte sie zum Auftakt der dreitägigen Klausur der 56 CSU-Bundestagsabgeordneten. Die CSU sieht sich nach ihren Worten als Impulsgeber sowohl für Union und SPD in der neuen Bundesregierung.

Seehofer hatte Aigner mehrfach eine Kandidatin für seine Nachfolge an der Spitze der CSU und in der bayerischen Staatskanzlei genannt. In der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag) wies Aigner nun Seehofers Kritik an ihren Plänen zurück, die steigenden Kosten der Energiewende auf Pump zu finanzieren. Sie wollte auf diese Weise den Anstieg der Strompreise bremsen, den die von den Bürgern bezahlte Umlage für die erneuerbaren Energien verursacht. Nach der Kabinettssitzung sagte Aigner, Vorrang hätten nun vielmehr die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und die Sicherstellung der Grundlastfähigkeit der Kraftwerke.

Seehofer hatte schon vorher im "Straubinger Tagblatt" erklärt, dass die CSU den künftigen Generationen nicht die Energiekosten von heute aufbürden wolle.

Hasselfeldt beharrte unterdessen auf der viel kritisierten Warnung der CSU an ausländische Arbeitnehmer vor Missbrauch deutscher Sozialsysteme. Den Vorwurf, mit dem Slogan "Wer betrügt, der fliegt" die Politik von Rechtspopulisten zu betreiben, wies sie scharf zurück. "Ich habe überhaupt keine Veranlassung, mir einen solchen Hut aufzusetzen", sagte sie in Kreuth. Die CSU reagiere nur auf Hilferufe aus Städten und Kommunen, darunter auch aus der SPD.

Das umstrittene Papier, das den Slogan enthält, wurde am Dienstagabend in Kreuth förmlich beschlossen. Der Entwurf sei ohne Änderungen einstimmig angenommen worden, teilte Hasselfeldt mit. In dem Papier heißt es unter anderem: "Keine Armutsmigration in die Kommunen begünstigen: Wir stehen zur Freizügigkeit in der EU. Eine Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme lehnen wir jedoch ab. (...) Armutszuwanderung gefährdet nicht nur die Akzeptanz der Freizügigkeit bei den Bürgern, sondern bringt auch Kommunen an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit." Bei nachweislichem Sozialleistungsbetrug müssten die Verursacher nicht nur ausgewiesen, sondern ihnen auch die Wiedereinreise verwehrt werden, fordert die CSU.

Der neue Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) warf Bulgarien und Rumänien unterdessen vor, bei der wirtschaftlichen Entwicklung im eigenen Land versagt zu haben. "Die EU hilft über ihre Sozial-, Regional- und Strukturfonds diesen Ländern, im eigenen Land Perspektiven und neue Arbeitsplätze zu schaffen, damit es nicht zur Binnenwanderung in Sozialsysteme kommt. Nach meiner Kenntnis haben die Regierungen von Bulgarien und Rumänien an dieser Stelle relativ klar versagt", sagte Müller der "Schwäbischen Zeitung" (Mittwoch). Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Regierungen in Bulgarien und Rumänien im eigenen Land zur Problemlösung nicht tätig werden.

EU-Kommission zu Arbeitnehmerfreizügigkeit

IAB-Studie

Koalitionsvertrag, Passage "Armutswanderung innerhalb der EU - Akzeptanz der Freizügigkeit erhalten", S.108

DIW-Studie zur Struktur der Zuwanderungen