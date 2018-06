Warschau (AFP) Das rechtspopulistische polnische Bündnis Ruch Narodowy (RN, zu deutsch Nationale Bewegung) tritt bei der Wahl zum Europaparlament im Mai an. "Wir werden Listen mit zehn Kandidaten in allen 13 Wahlkreisen aufstellen", kündigte RN-Chef Robert Winnicki am Dienstag in Warschau an. Angestrebt werde ein Bündnis mit anderen euroskeptischen Bewegungen. "Wir werden gegen die von Brüssel auferlegte linke und liberale Ideologie kämpfen, die im Gegensatz steht zum polnischen Weltbild, das auf christlichen Werten beruht", sagte Wahlkampfleiter Krzysztof Bosak.

