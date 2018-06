Madrid (AFP) Die Tochter des spanischen Königs Juan Carlos, Cristina, muss wegen des Verdachts auf Steuerbetrug und Geldwäsche vor Gericht erscheinen. Der Ermittlungsrichter in Palma de Mallorca lud die Infantin für den 8. März als Beschuldigte vor, teilte das Gericht in der Inselhauptstadt am Dienstag mit. Die Beschuldigung steht im Zusammenhang mit den 2011 gegen Cristinas Ehemann Iñaki Urdangarin eingeleiteten Ermittlungen wegen Steuerbetrugs und der Veruntreuung öffentlicher Gelder.

