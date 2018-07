Kitzbühel (SID) - Fußball-"Kaiser" Franz Beckenbauer will als Fan von Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch zu den Olympischen Winterspielen nach Sotschi (7. bis 23. Februar) reisen. "Ich bin nach Sotschi eingeladen, fliege zur Eröffnung hin. Ich bleibe bis zu ihrem ersten Rennen, und dann geht's wieder heim", sagte Beckenbauer am Rande seines Neujahrsempfangs in Kitzbühel der Bild-Zeitung.

Beckenbauers erste Olympia-"Teilnahme" hat jedoch noch einen anderen Hintergrund: Der Ehrenpräsident von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seit Mai 2012 einen Vertrag mit dem von Gazprom geführten Verband russischer Gasproduzenten als Sportbotschafter für Großereignisse in Russland - wie Olympia in Sotschi oder die Fußball-WM 2018.

Beckenbauer (68) hat Doppel-Olympiasiegerin Höfl-Riesch, die mit seinem Manager Marcus Höfl verheiratet ist, bereits mehrfach bei deren Rennen unterstützt. So weilte er bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen ebenso im Zielraum wie bei den Titelkämpfen vor einem Jahr in Schladming/Österreich.